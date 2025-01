Roma, Pellegrini allontana le voci di addio: “Mai pensato di lasciare i giallorossi”

Roma, Pellegrini: “Non sono uno che scappa”

Nelle ultime settimane si erano rincorse voci su un possibili addio del capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso ha riposto prontamente andando in rete nell’importantissimo derby del 5 gennaio. Pellegrini ha parlato a La Gazzetta dello Sport, allontanando possibilità su un approdo in altri club. Il calciatore ha dichiarato: “Ha mai pensato di lasciare la Roma? Mai, non sono uno che scappa. Davanti alle difficoltà bisogna assumersi le proprie responsabilità, ed è quello che mi ha detto Ranieri prima del derby. Roma vive di passione e io la voglio vivere al cento per cento”.