Roma, per De Rossi resta il problema sulle fasce

In poco più di un mese Daniele De Rossi ha rivitalizzato la Roma. Infatti, da quando si è seduto sulla panchina al posto di Mourinho, i giallorossi hanno avuto un netto cambio di passo.

Sei gol su dieci subiti sono arrivati sulle fasce

Ma non è tutto oro ciò che luccica. L’anello debole della squadra capitolina continuano ad essere le fasce, problema riscontrato anche nella gestione dello Special One. Nonostante De Rossi abbia anche cambiato gli interpreti il risultato non è cambiato. Sotto la sua gestione la Roma ha subito 10 gol, la metà dei quali sono avvenuti tutti su situazione di azioni offensive sulle fasce.

Basti pensare che in Roma-Inter, sono stati ben 3 i gol subiti con le sortite offensive degli esterni neroazzurri, che hanno agevolmente superato Karsdorp. Stesso discorso per il gol subito a Rotterdam in Europa League. A questi poi va aggiunto lo sfortunato autogol di Huijsen arrivato dopo una palla messa in area da Ricci, e il gol di Zapata. De Rossi dovrà analizzare e sistemare questo aspetto, e il ritorno di Smalling e Ndicka potrebbe essere una soluzione.