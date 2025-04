La panchina della Roma dovrà trovare un nuovo allenatore in vista dell’addio di Claudio Ranieri. Nelle ultime settimane si sono susseguiti una lunga serie di nomi, nelle ultime ore sono spuntati due nuovi nomi: Vieira e Terzic.

Roma, tra i profili rispunta quello di Terzic

Diversi i nomi emersi nelle ultime ore, tra questi anche il nome di Vieira per la panchina della Roma, ma il francese è solo l’ultimo di una lunga serie di profili che circolano intorno a Trigoria come possibili candidati per il post Ranieri, che a giugno terminerà l’avventura sulla panchina della Magica.

Edin Terzic è l’altro nome che spunta per i giallorossi. A quanto pare è tornato ad essere un potenziale candidato, lo riporta. Il tecnico tedesco era stato accostato al club giallorosso anche dopo l’addio di Daniele De Rossi e il suo profilo ora sarebbe tornato a circolare dalle parti di Roma. Il tecnico è uno dei profili che piacciono tanto alla società dei Friedkin.