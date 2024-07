Roma, per l’acquisto di Assignon serve la cessione di Karsdorp | Le ultime

Ghisolfi pensa ad Assignon per la fascia destra

La Roma è molto attiva nel mercato in entrata. Samuel Dahl del Djurgarden sarebbe considerato dalla società giallorossa, il sostituto perfetto di Angelino a sinistra, mentre dall’altra parte vista la partenza di Rick Karsdorp, si cerca ancora un vero e proprio titolare.

Roma, Ghisolfi mette nel mirino Assignon

Secondo il “Corriere dello Sport”, l’attenzione del club romanista è puntata su Lorenz Assignon, classe 2000 del Rennes, che è appena tornato dal prestito al Burnley in Premier League. Ghisolfi è molto affezionato al giocatore franco-togolese, cresciuto nelle giovanili del club francese (da cui la Roma ha acquisito Le Fée), ma per lui non ha ancora avanzato un’offerta formale. Prima bisognerà infatti definire l’addio del Karsdorp, che ha continuato ad allenarsi da solo a Trigoria.