Roma, pressing di Bayern e Chelsea su Svilar. Pronti gli assalti in estate

Il grande rendimento della Roma sotto la guida di Claudio Ranieri ha attirato l’attenzione dei top club europei, decisi a strappare i pezzi pregiati della rosa giallorossa. Secondo quanto riportato da “tuttomercatoweb.com”, il Bayern Monaco e il Chelsea avrebbero messo gli occhi su Mile Svilar, autore fin qui di una stagione di altissimo livello. Nel corso di questa stagione, l’estremo difensore serbo si è distinto per la notevole sua affidabilità tra i pali, unita a delle spiccate doti tecniche confermandosi un elemento chiave nello scacchiere romanista.

Roma-Svilar: distanza tra domanda e offerta. Tutti i dettagli sulla questione rinnovo

Consapevole dell’interesse dei grandi club europei, la Roma ha già avviato le trattative per il rinnovo del contratto di Svilar. Attualmente, il portiere percepisce uno stipendio di circa 1 milione di euro netti a stagione con un accordo valido fino al 2027. Tuttavia, la richiesta del suo entourage per prolungare il contratto si aggira intorno ai 4 milioni di euro annui, creando una distanza significativa tra le parti. Il club giallorosso, dunque, dovrà necessariamente rivedere al rialzo la propria offerta rispetto a quanto avrebbe potuto fare adeguando il contratto già al termine della scorsa stagione. Il rapporto tra Svilar e la Roma appare comunque solido, come confermato dallo stesso Ranieri, il quale ha recentemente ribadito la sua fiducia nel portiere, dichiarando: “Del rinnovo di Svilar dovete parlare con Ghisolfi, io posso solo dire che è un gran portiere e che lo vorrei qui anche l’anno prossimo.” Un attestato di stima chiaro, ma che tuttavia non scioglie i dubbi sul futuro del numero uno giallorosso.