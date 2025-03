La prossima gara di campionato tra Roma e Cagliari, il grande ex di turno Claudio Ranieri perde un difensore della sua rosa. Si tratta del turco Zaki Çelik, vittima di un infortunio muscolare che lo esclude in prima battuta dalla gara europea contro l’Athletic Bilbao.

Verso Roma-Cagliari, niente da fare per Celik, out anche contro i sardi

Sembravano semplici crampi, invece è una lesione. Zeki Celik sarà costretto a saltare la sfida di giovedì a Bilbao, contro l’Athletic, ma anche la gara con il Cagliari di domenica prossima. Il difensore, durante la sfida d’andata con i baschi, si è procurato una lesione di primo grado al tendine congiunto bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile anche il ritorno ad aprile, dopo la sosta del campionato.

La Roma ha fatto sapere che il turco sarà da valutare giorno per giorno, ma nel frattempo Claudio Ranieri dovrà fare a meno di lui per due gare importanti, in Europa e in campionato. Claudio Ranieri riflette sul sostituto dell’infortunato, sicuramente Mancini verrà schierato da braccetto di destra, con Hummels al centro e l’intoccabile Ndicka a sinistra. Sulla fascia invece Rensch è in vantaggio su Saelemaekers in quanto garantirebbe maggior equilibrio alla squadra.