Il discorso sul nuovo allenatore continua a rimanere centrale in casa giallorossa. Tanti i dubbi e i sondaggi in vista della prossima stagione. Intanto Claudio Ranieri si è già chiamato fuori dalla corsa per la panchina della Roma. I possibili scenari sono diversi, però, non è da escludere a priori e in questo senso anche il futuro di ‘Sir Claudio’, pronto a diventare consulente dei prossimo a partire dalla prossima stagione, è ancora da scrivere.

Roma, quanti nomi sul tavolo, da Allegri a Montella

Quello che è stato in grado di fare Claudio Ranieri in questi mesi con la Roma, è davvero impressionante, dalla zona retrocessione alla zona calda dell’alta classifica, nessuno ha fatto meglio della sua Roma. E tra i tifosi giallorossi la domanda è sempre la stessa: perché non proseguire con lui in panchina anche la prossima stagione? Tutti sperano in un suo ripensamento, ma la società si porta avanti con i possibili nomi.

Sul tavolo le candidature sono tante: da Massimiliano Allegri, su cui il Milan vorrebbe costruire il nuovo corso, passando per il sogno Carlo Ancelotti. Ma spuntano altri nomi, come: Farioli, Tedesco e Fabregas, già avvicinati dal club giallorosso nei mesi scorsi. Infine ci sarebbe anche un ex: Vincenzo Montella. Il vero colpo a sorpresa potrebbe arrivare proprio dall’attuale allenatore.