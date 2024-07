Roma, pronti 20 milioni per Gabriel Sara: i dettagli

La Roma pensa a Gabriel Sara per il centrocampo in vista della prossima stagione

Il nuovo direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, sta lavorando duramente per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Daniele De Rossi in vista della prossima stagione.

Roma, nel mirino Gabriel Sara del Norwich

Una delle priorità della Roma in questo mercato è senza dubbio quella di rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta oggi la “Gazzetta dello Sport”, i giallorossi avrebbero messo nel mirino il centrocampista brasiliano, Gabriel Sara del Norwich, il cui contratto scadrà nel 2026. La cifra si aggira sui 20 milioni di euro, di cui il 10% entrerà nelle casse del San Paolo. Di questo giocatore ha parlato anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano: “La Roma sta preparando un’offerta per Gabriel Sara. Previsti nuovi contatti tra le parti in settimana, con la Roma che vorrebbe chiudere l’affare. L’offerta complessiva dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni”.