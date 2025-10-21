Una Roma con un attacco poco prolifero è alla ricerca di un attaccante giusto giusto già dalla prossima sessione di mercato. I dirigenti giallorossi iniziano già a tastare il terreno in vista del calciomercato di gennaio.

Roma, nel mirino Kalimuendo del Nottingham Forrest

Continua l’emergenza della Roma in fase offensiva che si è presentata già dall’avvio di stagione, quando erano già forti i limiti dell’attacco giallorosso, con Dovbyk e Ferguson in difficoltà. Di conseguenza, Massara è al lavoro per regalare a Gasperini un nuovo centravanti in grado di garantire un certo tipo di rendimento, ma soprattutto di fare gol, quelli che mancano alla Roma. Stand alle ultime indiscrezioni di mercato, l’occasione giusta potrebbe arrivare dall’Inghilterra.

Il giocatore chiama Kalimuendo, un’occasione unica per la Roma, che ha fiutato l’affare e potrebbe portarlo a termine nei prossimi mesi. Il centravanti, appena 23 anni, è di nazionale francese. In forza al Rennes nelle passate due stagioni, con il quale ha segnato 33 gol. Durante il mercato estivo è passato dal Rennes al Nottingham Forest, in Premier League, dove ancora non riesce ad esprimersi al meglio. Kalimuendo è costato 30 milioni di euro. Un prezzo alto, ma la Roma potrebbe chiederlo in prestito facendo anche un piacere al club inglese.