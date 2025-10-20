La caduta della Roma contro l’Inter all’Olimpico pesa. Il problema dei giallorossi è trovare la via del gol. Anche contro i nerazzurri la formazione di Gasperini ha dimostrato lo stesso problema. Dopo il match in capitale, a Trigoria focus sulla fase offensiva, il tecnico ha pochi calciatori adatti al suo gioco, bisogna lavorare su quanto si ha a disposizione.

Roma, la cura di Gasperini è di rigenerare gli attaccanti

La cura che ha in mente Gasperini è quella di rigenerare i due centravanti. C’è da sottolineare che contro l’Inter, sabato sera, la squadra ha tentato 15 conclusioni, di queste 11 direttamente da dentro l’area di rigore. In totale, solo 5 tiri hanno centrato la porta. Ma l’ex Atalanta sa che il problema della sua squadra è questo e ci sta lavorando già da settimane. E continuerà a lavorare su questo punto. Ma la Roma fa pochi gol anche perché nel reparto offensivo le soluzioni adatte al gioco del tecnico sono poche.

Intanto a Trigoria si lavora sui tiri da fuori area, sulle triangolazioni, sulle verticalizzazioni, sulla ricerca della profondità e sugli schemi che possano aiutare gli attaccanti a concludere meglio sotto porta. Inoltre Gasperini proverà a cambiare la Roma, inserendo Dybala al centro dell’attacco. Poi ci sono Soulé e Dovbyk, che stanno provando ad evolvere il proprio ruolo e insieme a Paulo andranno a formare il tridente della Roma.