La Roma e Dybala potrebbero non avere un futuro insieme. Al momento il rinnovo dell’attaccante argentino non è un tema all’ordine del giorno in casa giallorossa.

Roma, niente rinnovo per Dybala: situazione slittata al prossimo anno?

La società capitolina ha rimandato l’idea di un rinnovo con la Joya che, dopo l’infortunio ed il lungo stop non ha ancora ritrovato la giusta forma. A Trigoria l’intento è quello di avere una certa continuità a livello di prestazioni e soprattutto di presenza in campo, intesa a livello fisico. Quando queste due condizioni si presenteranno, si inizierà a pensare concretamente ad un rinnovo di contratto.

Trattenere Paulo Dybala in capitale non è solo motivo di prestazioni, anche dal punto di vista economico risulta impegnativo. Il calciatore ex Juventus è colui che percepisce lo stipendio più alto a Roma: 6 milioni di euro netti, ma con il contratto in scadenza nel 2026 e la società capitolina potrebbe non rinnovare. Tutto slitta ai prossimi mesi e con ulteriori valutazioni da entrambe le parti.