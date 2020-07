Roma, rinnovo e fascia da Capitano per Lorenzo Pellegrini

Calciomercato Roma Lorenzo Pellegrini rinnova fino al 2022

Dopo diversi giorni di voci incontrollate e, di “notizie certe”, sulla possibile cessione di Lorenzo Pellegrini al Paris Saint Germain, l’edizione serale del Tg dello Sport di Sky mette il punto sulla questione. La Roma, fa sapere il giornalista Paolo Assogna, ha deciso di prolungare e adeguare il contratto del gioiello di Cinecittà Est.

Lorenzo Pellegrini prossimo Capitano della Roma

Lorenzo Pellegrini, classe 1996, centrocampista della Roma, di cui è vice-capitano, e della nazionale italiana ha iniziato la carriera come difensore, è stato poi spostato nel ruolo d’interno di centrocampo. E’ abile sia in fase di impostazione che in fase di interdizione. Nonostante l’imponente stazza fisica, è dotato di una discreta agilità. Dalla stagione 2018-2019 è stato spostato nella posizione di trequartista. E’ legato alla Roma da un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con ingaggio lordo di 3.5 milioni di euro annui (2 netti). Il nuovo accordo, scadenza 30 giugno 2023, adegua l’ingaggio a 3 netti, elimina la clausola rescissoria e di fatto consegna a Pellegrini la fascia di Capitano. Dzeko da tempo è pronto ad allacciarla al braccio dell’erede designato dei grandi condottieri giallorossi, romani e romanisti, da Giannini a Totti passando per De Rossi.