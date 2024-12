Roma, ripartono gli allenamenti a Trigoria I Torna Dovbyk. Out Celik e Cristante

La Roma torna ad allenarsi. In vista del prossima giornata di Europa League in cui i giallorossi affronteranno lo Sporting Braga all’Olimpico, Ranieri prepara la squadra in cerca di un riscatto europeo.

Roma, Ranieri ritrova Dovbyk

Buone notizie per quanto riguarda il fronte offensivo, Dovbyk è effettivamente tornato a disposizione della squadra dopo l’influenza che gli costretto a saltare il match contro il Lecce, poi vinto dalla Roma per 4-1.

Così il tecnico ritrova l’attaccante titolare della Roma, che molto probabilmente scenderà in campo contro il Braga in cerca del gol.

Trigoria, Celik e Cristante infortunati

Niente da fare invece per Celik e Cristante. Il terzino destro è alle prese con la contrattura all’adduttore destro procuratosi proprio nella partita contro il Lecce, ma dovrebbe recuperare nei prossimi giorni e tornare disposizione per il prossimo impegno di Serie A contro il Como.

Discorso diverso per Cristante, il centrocampista non è convocabile per problemi muscolari e non sono ancora chiari i tempi di recupero.

Nonostante le assenze, Ranieri lavora per preparare il match di giovedì, i giallorossi sono in cerca di un’altra vittoria per cercare di rimediare a un inizio stagione tutt’altro che roseo.