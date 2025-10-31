Roma, ritrovato Dybala con la cura Gasp: adesso il rinnovo, ma attenzione ai parametri da rispettare

Gianpiero Gasperini ha preso in mano la Roma e la sta modellando a sua immagine e somiglianza. Il tecnico sta facendo un gran lavoro di recupero, anche di giocatori che hanno avuto grandi difficoltà. Intanto in capitale è tornato in gran forma anche Paulo Dybala.

Roma, per l’attaccante pronto un biennale o triennale

Paulo Dybala, tra infortuni e problemi vari, aveva perso un po’ la bussola per il gol. Adesso, grazie al lavoro dello staff e di Gasperini, l’argentino sembra aver ritrovato sé stesso e la via del gol. Così, a queste condizioni, la Roma riapre anche ad un possibile rinnovo. Il contratto dell’attaccante andrà in scadenza il prossimo giugno 2026, quindi si dovrà prendere una decisione.

Il rinnovo di Paulo Dybala non è un tema all’ordine del giorno in casa Roma, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare delle importanti novità. Se l’argentino continuerà a garantire un certo tipo di rendimento, come dimostrano le prestazioni contro Sassuolo e Parma, il club giallorosso aprirà ad un possibile prolungamento, ma con richieste specifiche da parte della società.

La società pensa ad un biennale o un triennale nel futuro della Joya, inoltre, l’attaccante, dovrà accettare una riduzione dell’ingaggio che oggi si attesta sugli 8 milioni.