Roma-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Roma-Sampdoria, la gara andrà in onda su Italia 1

Con tante assenze e molti problemi, scende in campo allo Stadio Olimpico la Roma di Claudio Ranieri. Tanti i cambi per l’ex tecnico di Leicester, Sampdoria e Cagliari, che ripresenta Hermoso, Abdulhamid, Le Fèe, Pellegrini e Artem Dovbyk, che deve ritrovare presto la via del gol.

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Abdulhamid, Pisilli, Le Fée, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.

Sampdoria (3-4-2-1): Silvestri; Vulikic, Meulensteen, Veroli; Barreca, Yepes, Kasami, Depaoli; Pedrola, Borini; Leonardi. All. Semplici.