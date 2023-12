Sette i cambi per Mourinho rispetto alla sfida di domenica contro la Fiorentina. Giallorossi in campo con il 3-5-2. Svilar tra i pali, al posto di Rui Patricio. In difesa, invece, adattato Cristante come centrale di difesa insieme a Celik e Llorente. In mezzo al campo Renato Sanches, Bove e Aouar, sostenuti da Karsdorp e Zalewski sugli esterni. In avanti, assente Dybala, fuori per infortunio, spazio a Lukaku e Belotti.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Renato Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.

SHERIFF TIRASPOL (3-4-1-2): Koval; Tovar, Kiki, Garananga; Artunduaga, Talal, Mbekeli, Ademo; Zohouri; Joao Paulo, Ankeye. All. Bordin.