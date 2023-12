Domani sera la Roma ospiterà lo Sheriff Tiraspol all’Olimpico per l’ultima partita del Girone G di Europa League. Nonostante i giallorossi siano già qualificati per il prossimo turno, si trovano attualmente al secondo posto e devono ancora scoprire se affronteranno gli ottavi di finale o i sedicesimi. I romani hanno garantito il pass per la fase successiva, ma l’incertezza sulla collocazione nella tabella dei turni successivi rende la partita contro lo Sheriff un momento chiave. Nel contempo, gli ospiti moldavi si preparano a concludere il loro percorso europeo terminando all’ultimo posto nel girone. La partita fra Roma e Sheriff sarà trasmessa sia da Dazn, che da Sky.

Roma-Sheriff, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Llorente; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho

Sheriff (3-4-1-2): Koval; Tovar, Kiki, Garananga; Artunduaga, Talal, Mbekeli, Ademo; Zohouri; Joao Paulo, Ankeye. All. Bordin