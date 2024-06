Eppur si muove. Domani si aprirà il mercato con De Rossi che ha bisogno di nuovi acquisti per la prossima stagione.

Roma, si riparte dalla difesa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma è in vantaggio per arrivare al cartellino di Nicolas Valentini, difensore in forza al Boca Juniors. Il giovane calciatore ha collezionato 34 presenze con la squadra dei Xeneizes.Sull’atleta classe 2001 hanno chiesto informazioni anche Lazio e Inter.