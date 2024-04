Roma, si pensa al dopo Lukaku: piace Ekitikè dell’Eintracht

L'addio del belga apre nuovi scenari per l'attacco. Tra i papabili in lizza per il futuro c'è anche il giovane centravanti francese

La Roma in estate cercherà una punta visto che molto probabilmente Lukaku non verrà riscattato e percepisce un ingaggio importante e non si potrà più sfruttare il Decreto Crescita. I giallorossi hanno diversi nomi sul taccuino e uno di questi è Hugo Ekitikè, giocatore del PSG attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte.

Ekitikè nuovo obbiettivo per l’attacco della Roma

A riportare la notizia è Nicolò Schirà, il quale aggiunge che il club tedesco ha il diritto di riscatto sul giocatore arrivato a gennaio in Germania ma in otto presenze non ha ancora trovato il gol. I Friedkin starebbero pensando al classe 2002 per rinforzare l’attacco in caso di addio di Big Rom.