La Roma giovedì scenderà in campo contro il Servette in Europa League. A due giorni dalla sfida, la squadra di Josè Mourinho è tornata ad allenarsi in campo a Trigoria per preparare la sfida. La squadra si è divisa in due gruppi tra il lavoro in palestra per chi ha giocato in campionato contro l’Udinese e il lavoro in campo per tutti gli altri. In questo ultimo gruppo era presente Kumbulla, il difensore albanese che nella scorsa stagione si era lesionato il crociato ha finalmente lavorato in campo con i compagni.

Roma, presente anche Renato Sanches

I continui stop, non hanno permesso al centrocampista portoghese di iniziare nel migliore dei modi questi stagione. Reduce da diversi problemi fisici, il giocatore non è stato disponibile per diverse partite, tra cui quella di sabato contro l’Udinese. Renato Sanches ha spesso accusato problemi muscolari nella sua carriera, questo appunto è stato l’ennesimo e ora la speranza del tecnico portoghese è quella di averlo a disposizione senza altre ricadute.