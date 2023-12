Il rientro di Chris Smalling per la Roma sembra ancora lontano. Il difensore inglese è fermo ai box da diverso tempo per un dolore al tendine del ginocchio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex United non ha intenzione di procedere con l’operazione chirurgica che avrebbe risolto il problema ma preferisce recuperare con il duro lavoro.

I possibili tempi di recupero

Il rientro previsto inizialmente per la fine di dicembre o l’inizio di gennaio sembra essere destinato a slittare. Smalling potrebbe dunque rientrare nel mese di febbraio a ridosso dell’Europa League in cui i giallorossi sono impegnati.