Roma, Smalling verso il rientro | Le ultime sul recupero

In casa Roma, il centrale Chris Smalling non gioca più dallo scorso settembre a causa di un problema al tendine rotuleo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero però, il difensore inglese avrebbe fatto passi in avanti per il recupero e sarebbe pronto a tornare.

Roma, Smalling punta il Feyenoord

Uno degli obiettivi di Daniele De Rossi, il nuovo tecnico appena subentrato a Mourinho, è quello di recuperare Smalling il prima possibile. Secondo quanto scrive il quotidiano infatti, il centrale potrebbe tornare a disposizione per la gara di ritorno contro il Feyenoord, in programma il prossimo 22 febbraio.