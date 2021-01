Tutto su Roma-Spezia, risultato, tabellino e highlights

La Roma supera 4-3 lo Spezia nella gara valida per la 19/a giornata di Serie A. Per i giallorossi doppietta per Mayoral, a segno anche Karsdorp e Pellegrini, autore del gol vittoria in pieno recupero. Tra i liguri gol di Piccoli, Farias e Verde. La squadra di Fonseca sale così a 37 punti, mentre lo Spezia rimane fermo a 18

ROMA-SPEZIA 4-3 Reti: pt 17′ Mayoral (R), 24′ Piccoli (S); st 7′ Mayoral (R), 10′ Karsdorp (R), 14′ Farias (S), 45′ Verde (S), 47′ Pellegrini (R). Roma: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp (36′ st Bruno Ceres), Villar (22′ st Cristante), Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez (44′ st Diawara); Borja Mayoral. A disp. Fuzato, Farelli, Feratovic, Santon, Darboe, Podgoreanu, Providence, Tall. All. Fonseca.

Spezia: Provedel; Dell’Orco (13′ st Bastoni), Terzi, Chabot (36′ st Erlic), Marchizza; Estevez, Agoumé, Maggiore (13′ st Acampora); Gyasi (36′ st Verde), Piccoli (33′ pt Galabinov), Farias. A disp. Karapikas, Ramos, Ricci, Pobega, Deiola, Ismajli, Agudelo. All. Italiano.

Arbitro: Pairetto.

Note: ammoniti Chabot (S), Bruno Peres, Mayoral, Pellegrini (R).