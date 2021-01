Roma Spezia, risultato, tabellino e highlights (2-4) | VIDEO

Tutto quello che è successo tra Roma e Spezia

Roma Spezia

Roma-Spezia 2-4 dopo i supplementari, in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I gol di Galabinov al 6′ su rigore, di Saponara al 15′, Pellegrini su rigore al 41′, Mkhitaryan al 72′, Verde al 107′ e Saponara al 120′. Roma in nove per le espulsioni nei supplementari di Mancini e Pau Lopez al 92′. I giallorossi effettuano anche un cambio in più rispetto a quanto previsto dal regolamento e avrebbero quindi comunque perso la gara a tavolino.

Roma Spezia 2-4 tabellino e highlights

MARCATORI: 6′ rig. Galabinov, 16′ Saponara, 43′ rig. Pellegrini, 73′ Mkhitaryan, 113′ Verde, Sponara 117′.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante (95′ Fuzato), Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar (69′ Veretout), Spinazzola (69′ Karsdorp); Pedro (95′ Ibanez), Mkhitaryan (84′ Carles Perez); Mayoral (91′ Dzeko). Allenatore: Fonseca.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos (68′ Dell’Orco); Deiola (80′ Acampora), Sena (68′ Ricci), Maggiore; Agudelo (59′ Verde), Galabinov (68′ Piccoli), Saponara. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

AMMONITI: Agudelo, Ismajli, Mancini, Dell’Orco, Pellegrini. ESPULSI: Mancini, Pau Lopez.