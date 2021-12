Roma, superato il Covid: il centrocampista torna in gruppo

Era risultato positivo il 20 novembre

Una buona notizia dall’infermeria per la Roma. Mourinho può riabbracciare Gonzalo Villar dopo che lo spagnolo è tornato negativo dal Covid. Villar era risultato positivo il 20 novembre e, da allora, era dovuto stare in isolamento domiciliare. Ora, però, può tornare in gruppo come ha annunciato lui stesso su una storia di Instagram in cui si vede viaggiare in direzione Trigoria

Dopo Cristante, quindi, ritorna un altro pezzo in un centrocampo che già era stato falcidiato dall’infortunio di Pellegrini (che rientrerà dopo le vacanze di Natale). E Mourinho avrà bisogno di tutte le forze disponibili per affrontare una partita molto difficile come quella contro l’Inter con numerose assenze (mancheranno infatti anche Abraham e Karsdorp per squalifica).