Calciomercato Roma, due acquisti per gennaio: le richieste di Mou

Sconfitta da dimenticare per la Roma di Mourinho, che ha bisogno urgentemente di rinforzi.

La sconfitta contro il Bologna ha suscitato nuovi timori nei tifosi soprattutto ma anche in Mourinho. Il tecnico è rimasto amareggiato per il modo in cui la sua squadra ha perso perchè si aspettava una partita diversa anche se c’è tanto da lavorare.

La Roma ha mostrato ancora una volta mancanza di cattiveria e fragilità difensive con Mourinho che ha chiesto ancora una volta acquisti dal mercato. Il ds Tiago Pinto visti i conti del club deve però prima cedere.

Roma, Tiago Pinto accelera per il mercato

Il ds portoghese sta lavorando già da ora per accontentare Mourinho visto che il tecnico portoghese ha chiesto un regista da affiancare a Veretout e Cristante e un vice Karsdorp, che salterà la gara con l’Inter per squalifica e costringerà Mourinho a schierare terzino Ibanez proprio per mancanza di rincalzi o di giocatori d’inesperienza come Reynolds.

I nomi sul taccuino di Tiago Pinto sono sempre quelli di Dalot e Zakaria, nomi che a Trigoria piacciono moltissimi ma che sono difficili da acquistare visti anche gli alti ingaggi. Il ds ex Benfica prima di acquistare dovrà cedere visto che lo Special One non considera nella rosa i vari Borja Mayoral, Villar, Diawara, Reynolds, Santon e Fazio, che verranno ceduti e che serviranno per reinvestire parte del denaro incassato.