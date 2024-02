Roma, Svilar è un patrimonio | De Rossi si gode la sua intuizione

In quattro giorni Mile Svilar si è preso di diritto il ruolo di portiere titolare della Roma, approfittando del periodo di appannamento di Rui Patricio, che a giugno saluterà Trigoria a contratto scaduto, facendosi trovare pronto sia in Europa League contro il Feyenoord sia in campionato contro il Frosinone, partita in cui è risultato decisivo per la vittoria finale. È scoppiata la Svilar-mania, scrive Il Corriere della Sera. La prestazione del portiere serbo, ma nato in Belgio, contro il Frosinone ha acceso l’entusiasmo dei tifosi romanisti, che sperano di aver trovato il numero 1 del presente e del futuro.

Svilar vuole prendersi la Roma; cederlo in estate o tenerlo come titolare per il prossimo anno?

Per ammissione dello stesso De Rossi, Rui Patricio ha perso la titolarità in questo frangente di stagione; di certo hanno pesato le ultime prestazioni non del tutto positive, per usare un eufemismo, ma anche il fattore contrattuale e “patrimoniale” non è da sottovalutare. Rui Patricio è infatti in scadenza di contratto e quasi certamente non rinnoverà con la Roma per la prossima stagione, mentre Svilar ha un contratto fino al 2027 e oltre che rappresentare un serio candidato per i pali nella prossima stagione, potrebbe anche essere ceduto per fare cassa.

Adesso è tutto nelle mani del portiere serbo, che in questa seconda parte di stagione può giocarsi le sue chance di esser riconfermato come titolare per la prossima stagione in una grande piazza come quella di Roma. Svilar ha iniziato giovanissimo con l’etichetta del predestinato ed è finalmente arrivata per lui l’opportunità di dimostrare il suo valore.

Sembra inoltre aver conquistato stima e rispetto anche da parte di compagni e addetti ai lavori, come dimostrano le parole di un ex portiere giallorosso: “Un portiere che trasmette sicurezza – il parere dell’ex Julio Sergio – e fa le cose semplici. Aveva solo bisogno di una opportunità, che è arrivata. Mi auguro che continui a fare il bene della squadra”.