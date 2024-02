Roma, nel mirino Falcone del Lecce per sostituire Rui Patricio

Il contratto di Rui Patricio è valido fino a giugno 2024 e non sarà rinnovato. Con il portoghese non più affidabile come un tempo, il portiere della Roma è destinato a cambiare: Alex Meret del Napoli è stato indicato come possibile sostituto.

Roma, i possibili sostituti di Rui Patricio

Secondo “Il Messaggero”, però, non è l’unico che i giallorossi stanno valutando. In corsa c’è anche Wladimiro Falcone del Lecce, grande tifoso dell’attuale squadra di Daniele De Rossi. Intanto, in Europa League, il tecnico opterà per Mile Svilar in porta per far riposare Rui Patricio, che in Serie A subisce 1,17 gol ogni 90 minuti.