Roma, De Rossi dubbioso su Rui Patricio: è l’ora di Svilar?

Daniele De Rossi è pronto per il suo debutto europeo sulla panchina della Roma. Giovedì alle 18:45 affronterà il Feyenoord in Olanda per l’andata dei playoff di Europa League. Il dubbio più grande sulla formazione riguarda il portiere.

Svilar può prendere il posto a Rui Patricio

Le ultime prestazioni di Rui Patricio sono state tutto tranne che convincenti, mentre Mile Svilar ha fatto vedere ottime cose quando è stato chiamato in causa nelle coppe. Infatti il portiere serbo ha giocato tutte le partite dei gironi di Europa League, e il primo turno in Coppa Italia contro la Cremonese, salvo lasciare il posto al portoghese nel derby perso ai quarti di finale. La sensazione era che lo stesso potesse accadere contro il Feyenoord, con l’ex Wolverhampton e Sporting Lisbona che prende il posto quando la competizione entra nel vivo. Ora però De Rossi è dubbioso, e non è impensabile che le gerarchie possano sovvertirsi anche in campionato.