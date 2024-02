Roma-Torino, probabili formazioni e dove vederla

I giallorossi mettono nel mirino Atalanta e Bologna in vista dello scontro diretto di settimana prossima e del big match di San Siro di questa sera

Reduci dal passaggio del turno di Europa League, la Roma vuole continuare a sorprendere con De Rossi in panchina. Il cambio di mentalità è stato chiaro e Lorenzo Pellegrini è rinato sotto la guida dell’ex capitano giallorosso. All’Olimpico arriva un Torino ferito perché, nonostante l’ottimo gioco espresso e le tante occasioni create, giovedì ha perso in casa con la Lazio. Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN lunedì 26 febbraio alle ore 18:30.

Probabili formazioni di Roma-Torino

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric