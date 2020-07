Roma-Udinese, 0-2: per Fonseca è notte fonda. Highlights e Tabellino

Roma-Udinese Highlights Tabellino: finisce 0-2

Pesante sconfitta per la Roma, che perde in casa con l’Udinese (0-2) e compromette ancora di più una stagione decisamente non brillante. Un gol per tempo per la squadra friulana, che porta a casa la vittoria grazie alle reti di Lasagna (12°) e Nestorovski (78°). Dopo 29 giornate di campionato, la formazione di Fonseca resta quindi a 48 punti in classifica, mentre l’Udinese raggiunge Fiorentina e Torino a quota 31.

Roma-Udinese Highlights Tabellino

Reti: 12′ Lasagna, 78′ Nestorovski

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres (63′ Zappacosta), Smalling, Fazio (72′ Ibanez), Kolarov; Diawara (63′ Villar), Cristante; Carles Perez, Perotti, Under (45′ Mkhitaryan); Kalinic (72′ Dzeko). Non entrati: Fuzato, Cardinali, Santon, Spinazzola, Pastore, Kluivert. Allenatore: Paulo Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen (81’Samir), De Paul, Jajalo, Walace (57’Fofana), Zeegelaar (65′ Ter Avest); Lasagna (45′ Teodorczyk), Okaka (65′ Nestorovski).

Non entrati: Nicolas, Perisan, Becao, Jajalo, Ballarini, Sema. Allenatore: Gotti.

Ammoniti: Zeegelaar, Okaka, Mkhitaryan (fuori dal campo), Villar, Ibanez

Espulsi: Perotti