Mourinho si affida al solito 3-5-2. Davanti a Rui Patricio, in difesa, spazio a Llorente, Ndinka e Mancini. In mezzo al campo torna Pellegrini, insieme a Cristante e Paredes. Fasce affidate e Kasdorp e Spinazzola. In avanti la coppia composta da Dybala e Lukaku. Cioffi opta per Walace, al centro del centrocampo, con Lovric e Samardizic. Sugli esterni Ebosele e Zemura. In attacco confermato Success accanto a Pereyra.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Success, Pereyra. All. Cioffi.