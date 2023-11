Roma-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

Roma–Udinese è il match in programma alle ore 18 di domenica. La squadra allenata da Josè Mourinho dopo il deludente pareggio nel derby avvenuto prima della sosta, vuole accaparrarsi i 3 punti per recuperare terreno vista la momentanea posizione in classifica e continuare a inseguire l’obiettivo Champions. La squadra di Cioffi – in risalita, con una vittoria e un pareggio nelle ultime due sfide – ha l’obiettivo di dare continuità ai risultati, cercando di centrare il terzo risultato utile consecutivo. Il match, in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Josè Mourinho.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Success. Allenatore: Gabriele Cioffi.