Massara ha avuto il via libera da Dan Friedkin per il mercato di gennaio. Ecco la lista del dirigente giallorosso.

Tra infortuni e affari andati a vuoto nella scorsa sessione di mercato, la Roma ha bisogno di rinforzi in attacco, non è una novità. I Friedkin, arrivati ieri in capitale, hanno lasciato novità interessanti anche dal punto di vista mercato. Infatti, Dan Friedkin, ha dato il suo consenso per un intervento sul mercato nel reparto offensivo della Roma.

Roma, via libera per portare un rinforzo in attacco

La decisione di agire sul mercato di gennaio è maturata durante la visita del proprietario al Centro sportivo Fulvio Bernardini, dove ha incontrato Gasperini e il direttore sportivo Massara. Il patron della Magica, presente a Roma per l’assemblea dell’European Football Clubs, ha approfittato della permanenza in città per fare il punto della situazione. Durante gli incontri gli è stata sottoposta la necessità di completare l’attacco, attualmente scoperto tra poche risorse ed infortuni. Ma non solo, al di là del numero di risorse nell’organico, la Roma ha pochi gol all’attivo.

L’obiettivo della dirigenza e del tecnico Gasperini è quello di aumentare il numero di reti segnate e avere maggiori alternative nella rosa. Intanto, Massara, sembra aver già fatto una lista con diversi profili da prendere in considerazione. Tra i vari nomi in lista, figurano quelli di Lucas Stassin, classe 2004 in forza al Saint-Etienne; Tarem Moffi, classe 1999, attaccante del Nizza; Folarin Balogun, classe 2001, giocatore del Monaco.