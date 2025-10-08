Wesley è rimasto a Roma, non rispondendo alla convocazione della Nazionale brasiliana a causa di una contusione che gli ha fatto saltare anche il match con la Fiorentina.

La Roma, nonostante la sosta Nazionali, è inarrestabile ed è a lavoro in vista del prossimo match di campionato, quello contro l’Inter. Nelle ultime ore però bisogna fare attenzione alle condizioni di Wesley, difensore arrivato nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, in difficoltà fisiche. Wesley è rimasto a Roma, non rispondendo alla convocazione della Nazionale brasiliana a causa di una contusione che gli ha fatto saltare anche il match con la Fiorentina.

Roma, le condizioni di Wesley: in campo contro l’Inter

Il brasiliano dei giallorossi ha deciso di non partire per la convocazione avuta dal suo Brasile. Il difensore ha detto “no” agli impegni con la sua nazionale, in amichevole contro Corea del Sud e Giappone. Una decisione presa di comune accordo con entrambi gli staff. Wesley, in occasione del match Fiorentina-Roma, ha subito una piccola contusione. Le condizioni del giocatore non preoccupano ma si è preferito non correre rischi e di tenerlo a riposo in vista delle prossime settimane quando Gasperini necessiterà di avere tutti a disposizione.

Ad ogni modo, non essendo preoccupanti le condizioni dell’esterno della Nazionale verdeoro, in quanto quella di non partire per il Brasile è stata una scelta solamente precauzionale, alla ripresa del campionato l’ex giocatore del Flamengo dovrebbe essere regolarmente a disposizione del Gasp per il match contro l’Inter.