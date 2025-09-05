Romania-Canada, le probabili formazioni e dove vederla

Romania e Canada, entrambe in pausa dai propri impegni legati alle qualificazioni al Mondiale del 2026, si affrontano in una gara amichevole. Lucescu si affiderà a un 4-2-3-1 con Man, Stanciu e Tanase a supporto dell’unica punta, Dragus; Marsch risponde con lo stesso modulo, ma a supporto di Oluwaseyi ci saranno Johnatan David, Buchanan e Hoilett. La gara, in programma venerdì 5 settembre alle 20:00 verrà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.
Romania-Canada, dove vederla
ROMANIA (4-2-3-1): Moldovan; Ratiu, Popescu, Burca, Sorescu; R. Marin, M. Marin; Man, Stanciu, Tanase; Dragus. CT. Lucescu.
