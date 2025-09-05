Romania-Canada, le probabili formazioni e dove vederla

Di
Tommaso Castronuovo
-
59
uefa europa league 2024 2025: roma vs atletico bilbao
IL PALLONE DELL’ EUROPA LEAGUE 2024-2025 ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )
Romania e Canada, entrambe in pausa dai propri impegni legati alle qualificazioni al Mondiale del 2026, si affrontano in una gara amichevole. Lucescu si affiderà a un 4-2-3-1 con Man, Stanciu e Tanase a supporto dell’unica punta, Dragus; Marsch risponde con lo stesso modulo, ma a supporto di Oluwaseyi ci saranno Johnatan David, Buchanan e Hoilett. La gara, in programma venerdì 5 settembre alle 20:00 verrà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. 

Romania-Canada, dove vederla

ROMANIA (4-2-3-1): Moldovan; Ratiu, Popescu, Burca, Sorescu; R. Marin, M. Marin; Man, Stanciu, Tanase; Dragus. CT. Lucescu.

CANADA (4-2-3-1): St. Clair, Laryea, Waterman, Cornelius, Bassong; Choiniere, Eustaquio; Buchanan, David, Hoilett; Oluwaseyi. CT. Marsch.

