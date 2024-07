Romania-Olanda, le ultimissime sulle formazioni

Romania e Olanda in campo alle 18 all’Allianz Arena di Monaco. Sfida che mette in palio un posto nei quarti di finale di UEFA EURO 2024. Da una parte la sorpresa Romania, prima nel Gruppo E, davanti a Belgio e Slovacchia, e dall’altra l’Olanda di Koeman, terza nel Gruppo D, dietro Francia e Austria. Negli Oranje titolari Dumfries e De Vrij in difesa, Reijnders in mezzo al campo.

Romania-Olanda, le probabili formazioni:

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Sorescu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Mihaila, Dragus. CT. Iordănescu.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Xavi Simons, Schouten, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo. CT. Koeman.