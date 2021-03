Ronaldo al Real Madrid

L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è vicino. Sembrano non essere più delle semplici voci, ma realtà. Dopo l’uscita dalla Champions League della Juventus e tutte le polemiche che sono sopraggiunte, CR7 ha aver deciso. Il portoghese tornerà a Madrid. A dare l’indizio clamoroso è il suo migliore amico, ex compagno al Real Madrid, Marcelo.

Ronaldo al Real Madrid, l’indizio di Marcelo

Si susseguono ad una certa velocità le voci di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, soprattutto dopo le polemiche e le accuse rivolte all’attaccante per l’eliminazione della Juventus dalla CL. La delusione che tutto ha segnato Ronaldo, gli ha anche scatenato la voglia di andar via. I rumors di mercato, soprattutto dalla Spagna, non accennano ad attenuarsi. Soprattutto a Madrid si sogna un ritorno di CR7. Mentre in Italia la Juventus cerca il piano giusto per trattenerlo, in Spagna sembra già cosa fatta. A dare l’infizioè il commento di Marcelo. Il commento del difensore del Real Madrid è semplicemente “Soon”. Soon, che vuol dire “presto”, non è passato inosservato dai fan sempre attenti sui profili social dei propri beniamini. Il commento dell’amico di Ronaldo ha però subito scatenato il web, un quanto è un vero e proprio indizio di mercato che segna il ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid.