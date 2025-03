Ronaldo il Fenomeno: “Ancelotti CT della Seleçao? Non è stata una fantasia”

Ronaldo il Fenomeno: “Se non avesse vinto con il Real sarebbe andato al Brasile”

Carlo Ancelotti è stato vicino alla panchina della nazionale brasiliana. A confermarlo è stato un vero e proprio pezzo di storia della Seleçao, Ronaldo il Fenomeno. L’ex nerazzurro e rossonero, che proprio nell’esperienza al Milan ha avuto come tecnico l’allenatore di Reggiolo, stando a quanto riferisce SportMediaset, ha dichiarato: “Le trattative fra Ancelotti e il Brasile non sono state una fantasia, perché ho contribuito io stesso alla cosa parlando con Carlo. Se non avesse vinto niente, il Real Madrid lo avrebbe esonerato e sarebbe arrivato ad allenare il Brasile, ma vinse la Champions League e rimase per un altro anno”.