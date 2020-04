Rotceh master agency…onore e rispetto. Parola a Gianfranco Guazzoli

Rotceh master agency…onore e rispetto

Con amicizia, onore e rispetto per uno dei più forti e rappresentativi calciatori della storia del calcio maltese, il capitano Alex Muscat, il direttore della agenzia Rotceh Master omaggia con rispetto l’uomo e il calciatore.

Ai microfoni di sportpaper, il manager Gianfranco Guazzoli:

Parlaci di Muscat:

“Siamo davanti ad un pilastro del calcio maltese ed europeo, un uomo vero che sa cosa significa lavoro e rispetto, tra l’altro sento il dovere di ringraziarlo pubblicamente perché mi ha aiutato moltissimo facendomi rientrare nel calcio che conta senza un minimo di interesse personale e questo è e resterà per sempre indelebile un gesto di cuore e vera amicizia… ho conosciuto un uomo spettacolare in campo e fuori, ho conosciuto la sua famiglia i suoi genitori i suoi figli ed è stato per me un grande onore lavorare a stretto contatto con un grande del calcio, lo ringrazierò a vita perché quando un uomo dimostra a fatti e non a parole l’amicizia ed il rispetto che prova per te va a sua volta rispettato a vita. Gli devo tanto mi ha ridato forza e voglia di rifare per bene quello che so fare * CALCIO *. Gli auguro un mondo di bene e di stare sempre in salute, un abbraccio fratello ALEX MUSCAT”.

Parole che ti fanno onore complimenti anche a te:

“Sentivo il dovere di esprimere quello che ho dentro, quindi semplicemente onore per chi ha sempre dimostrato rispetto per me e soprattutto senza mai chiedere nulla in cambio”.

Avete vissuto una stagione calcistica ottima con lo Sliema Wanderes :

“Si, anche se travagliata con tanti infortuni, sfortuna ed eventi negativi, la squadra era di prim’ordine, giocatori forti e ottima società, siamo arrivati ad un punto dalla qualificazione in Europa League e tutto sommato mi porto dentro una bellissima esperienza di vita e di calcio restando fiero di me stesso per quello che ho dato anche io alla società. Adesso abbiamo obiettivi diversi ma come sempre il calcio dimostra che si è famiglia anche quando si è lontani e divisi, ringrazio anche il presidente Keith Perry per il lavoro fatto insieme”.

Grazie per la disponibilità a questa intervista

“Grazie a voi e buon lavoro alla vostra redazione