Rugby, la Benetton Treviso conferma gli allenatori fino al 2022

Rugby Allenatori Benetton Treviso | Dopo aver annunciato lo scorso settembre il prolungamento di contratto dell’head coach Kieran Crowley sino al 30 giugno 2022, Benetton Rugby è lieto di comunicare di aver confermato per le prossime due stagioni sportive anche l’intero gruppo di allenatori composto da Marco Bortolami, Ezio Galon, Marius Goosen e Fabio Ongaro. I quattro tecnici allenano rispettivamente touche e avanti, trequarti, difesa, mischia e avanti.

Le dichiarazioni di Zatta e Pavanello

Il direttore sportivo biancoverde Antonio Pavanello ha concluso: “Quattro anni fa sono state poste le basi per la costruzione del nostro progetto, un qualcosa che stagione dopo stagione sta prendendo forma premiando le scelte fatte. Soddisfatti dal lavoro compiuto sino ad oggi da ciascuno dei 4 tecnici, confermandoli abbiamo dato a Crowley la possibilità di continuare a lavorare con lo stesso staff in cui crede fermamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”

Alle dichiarazioni del Ds hanno fatto seguito quelle del Presidente Amerino Zatta: “Siamo contenti di continuare il percorso intrapreso mantenendo inalterate le pedine scelte. Questo per la società deve essere un doppio motivo di vanto poiché si tratta di scommesse vinte, come nel caso di Pavanello e del team manager Ceccato, poiché rappresentano tutte figure dall’importante esperienza anche internazionale, come atleti, i quali hanno poi saputo svolgere gli incarichi pensati per loro dal club”