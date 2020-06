Rugby, Nuova Zelanda: in 43.000 allo stadio per Blues-Hurricanes

Rugby Blues-Hurricanes: in 43.000 allo Stadio

In Nuova Zelanda coronavirus e lockdown sembrano ormai un lontano ricordo. Contagi zero e il ritorno ad una vita praticamente normale, anche per quanto attiene allo sport. La conferma è arrivata dalla attesissima sfida di rugby, lo sport nazionale, fra i Blues di Auckland e gli Hurricanes di di Wellington giocata dinanzi a ben 43mila spettatori all’Eden Park di Auckland.

Rugby Blues-Hurricanes: ad Aotearoa finsice 30-20

Per la cronaca, la gara valida per il torneo Super Rugby Aotearoa è stata vinta dai padroni di casa per 30-20. Si è trattata del maggior numero di spettatori per una partita di Super Rugby all’Eden Park negli ultimi 15 anni. Per i tifosi di casa, allo stadio senza più l’obbligo di mascherine o altre limitazioni, è stata l’occasione di vedere il debutto dell’ All Blacks Beauden Barrett ex proprio degli Hurricanes.