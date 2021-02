Disputati sabato 20 febbraio i due recuperi della prima giornata di Kawasaki Robot Calvisano e Fiamme Oro che rispettano i pronostici della vigilia, ma devono soffrire più del previsto per aver la meglio rispettivamente del Mogliano e della Lazio Rugby.

Peroni TOP10 – i recuperi

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 17-10 (4-1)

Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby 19-26 (1-5)



I bresciani vincono 17-10 contro una formazione trevigiana che conferma la stagione che ha condotto finora, ma non riesce a raggiungere il pareggio nel finale e vede allontanarsi la zona playoff. Decisiva nella ripresa la meta del numero otto di Calvisano ed ex internazionale italiano Samuela Vunisa dopo un primo tempo chiuso in parità.

Nel derby della Capitale le Fiamme Oro, ospiti degli aquilotti biancocelesti al Centro di Preparazione Olimpica, vincono 19-26 con tanto di punto bonus, concedendo comunque ai cugini un punto di bonus difensivo che lascia comunque gli uomini di Pratichetti a fondo classifica, mentre il XV della Polizia di Stato risale in sesta posizione. Decisiva la meta di Fragnito al quarto d’ora della ripresa, a scavare il divario decisivo tra le due formazioni.





Classifica e tabellino



Classifica: Femi-CZ Rovigo* e Argos Petrarca Padova**** punti 41; Valorugby Emilia** e Kawasaki Robot Calvisano** punti 36; Mogliano Rugby 1969** punti 24; Fiamme Oro Rugby** punti 23; Sitav Rugby Lyons punti 22; Rugby Viadana*** punti 21; HBS Colorno** 13; Lazio Rugby 1927**** punti 2

*partite in meno





Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 17-10 (10-10)

Marcatori: pt. 2’ cp Da Re (0-3); 23’ cp Hugo (3-3); 32’ mp Calvisano (10-3); 36’ m Abanga (10-8); 37’ tr Da Re (10-10); st. 57’ m Vunisa (15-10); 58’ tr Hugo (17-10)

Kawasaki Robot Calvisano: Ragusi, Garrido-Panceyra, De Santis (74’ Regonaschi), Mazza, Susio, Hugo, Albanese-Ginammi (59’ Semenzato), Vunisa, Casolari, Zanetti (5’ Koffi), Zambonin, Van Vuren, D’Amico (59’ Leso), Morelli (cap), Brugnara.

All.: Guidi

Rugby Mogliano: Abanga, D’Anna, Dal Zilio, Drago, Guarducci, Da Re, Garbisi (64’ Piva), Derbyshire, Corazzi (cap), Lamanna (42’ Ceccato Andrea) (49’ Lamanna), Baldino (18’ Bocchi), Sutto (69’ Zago), Michelini (29’ Ceccato Nicolò), Bonanni, Appiah (55’ Ceccato Andrea).

All.: Costanzo

Arb. Piardi (Brescia)

assistenti: Vedovelli (Sondrio), Russo (Milano)

Quarto Uomo: Pennè (Milano)

Calciatori: Hugo (2/3); Da Re (2/3)

Cartellini: 32’ giallo Appiah.

Player of the match: Samuela Vunisa

Note: Partita in regime di porte chiuse, tempo sereno, campo in ottime condizioni





S.S. Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby 19-26 (9-19)

Marcatori: p.t. 5’ cp Montemauri (3-0), 6’ cp Montemauri (6-0), 11’ m. Lai tr Di Marco (6-7), 18’ m. Vaccari (6-12), 28’ m. Zago tr Di Marco (6-19), 33’ cp Montemauri (9-19) s.t. 56’ m. Fragnito tr Di Marco (9-26), 62’ m. Ferrara tr Montemauri (16-26), 66’ cp Montemauri (19-26)

S.S Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Marocchi (38’ Santarelli), Vella, Mattoccia; Marocchi; Montemauri, Esteki; Duca; Ercolani (60’ Wagner), Marucchini (41’ Ulisse); Damiani, Riccioli (52’ Asoli), Leiger (55’ Bolzoni), Ferrara, Zileri (55’ Di Roberto).

all. Pratichetti

Fiamme Oro Rugby: Azzolini; Cornelli S., Vaccari, Forcucci, Lai; Di Marco, Marinaro (cap.) (61’ Masato); De Marchi, D’Onofrio, Chianucci (63’ Cornelli M.); Stoian, Fragnito (70′ Angelone); Vannozzi (67’ Tenga), Kudin, Zago (67’ Mariottini)

All. Green

Arb.: Boraso (Rovigo)

AA1 Angelucci (Livorno), AA2 Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Rosella (Roma)

Cartellini: Al 68’ giallo a Tenga (Fiamme Oro Rugby), al 72’ giallo a Lai (Fiamme Oro Rugby)

Calciatori: Giovanni Montemauri (S.S. Lazio Rugby 1927) 5/5, Filippo Di Marco (Fiamme Oro) Rugby) 3/4

Note: giornata soleggiata a Roma.