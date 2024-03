Rummenigge (dirigente Bayern): “La Lazio si difende bene, non è scontata la nostra vittoria”

Karl-Heinz Rummenigge, dirigente e simbolo del Bayern Monaco ha parlato così alla Gazzetta delle sfida di stasera contro la Lazio di Maurizio Sarri: “L’avevo detto prima del sorteggio, non sottovalutiamo nessuno. E le italiane so che sanno difendere bene. Non è scontato che il Bayern passi il turno, la Lazio ha dimostrato di difendere bene anche con il Milan, pure se ha perso quasi all’ultimo secondo e in 10, e poi in 8. Nel ritorno il Bayern ha giocato bene solo con il Lipsia, nelle altre gare non ha dimostrato le qualità di prima”.

Lazio, Sarri a caccia dell’impresa | Basta un pareggio per andare ai quarti

La Lazio non sta attraversando un grande momento di forma, nonostante col Milan la prestazione non sia stata per nulla negativa, come notato anche dallo stesso Rummenigge. La squadra di Maurizio Sarri continua a faticare in campionato, mentre in Europa sembra godere di energie mentali e motivazioni più accentuate, ancor di più dopo la partita dell’Olimpico che ha visto i biancocelesti trionfare contro il colosso tedesco del Bayern Monaco.

Stasera all’Allianz Arena la Lazio cerca l’impresa per scrivere la storia e raggiungere i quarti di finale della massima competizione europea, traguardo che manca dalla stagione 1999/2000 e che potrebbe salvare una stagione fin qui deludente.