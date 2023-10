Ospite al Festival dello Sport di Trento, l’ex pallone d’oro e ala sinistra dell’Inter e ora dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rumenigge, ha risposto a varie domande sulla sua carriera, in particolare sulla sua avventura ai nerazzurri, e delle trattative che hanno coinvolto la sua ex squadra e i bavaresi in questa sessione estiva di mercato.

“Thuram è molto forte, ma deve correggere un difetto…”

“In Italia nessuno mi ha mai chiamato Karl, per tutti sono Kalle. A me piace molto così. Ho vinto due Palloni d’Oro nel 1980 e nel 1981. Prima di me questo trofeo era andato a calciatori del calibro di Gerd Muller e Johan Cruijff. Resta una gioia immensa anche a distanza di tanti anni. Un Pallone d’Oro lo conservo a casa, in una stanza con tanti altri ricordi. E l’altro l’ho regalato alla FIGC perché mi ha inserito nella Hall of Fame, mi sembrava giusto così. In Germania abbiamo sempre avuto attaccanti di grande livello come Gerd Muller, in Italia invece Paolo Rossi, Gigi Riva e Boninsegna. Voeller a Roma ha fatto grandi cose, così come Klose alla Lazio. In questi due paesi la ricerca dell’attaccante resta sempre una priorità. In Germania adesso abbiamo tanti centrocampisti, altrettanti difensori: probabilmente ai giovani di oggi piace più così, essere maggiormente al centro dell’attenzione ed avere il pallone fra i piedi. Da un certo punto di vista a loro va meglio, perché se avessero fatto l’attaccante come me e dovevi confrontarti con un difensore come Claudio Gentile non era affatto semplice e prendevi tante botte. A proposito di difensori un mio pupillo era Dante e giocava qualche tempo fa nel Bayern Monaco. Ero talmente affezionato a lui che quando nacque mio nipote insieme a mia figlia decidemmo di chiamarlo così”.

Il ragionamento si sposta quindi sull’Inter.

“Con l’Inter nacque un sentimento mai svanito. Avevo tante offerte specie dalla Spagna, come Barcellona e Real Madrid, ma a me piaceva l’Italia come Paese e volevo fare questa scelta. Oltre le esperienze in campo insieme alla mia famiglia in Italia ho imparato la vostra lingua, una cultura bellissima e il modo di vivere stupendo degli italiani. E’ stata un’esperienza meravigliosa sotto tutti i punti di vista. L’Italia mi ha dato tantissimo anche per la mia carriera da dirigente perché conoscevo la lingue e mi ha agevolato per le trattative con Juventus, Milan e Inter“.

I ricordi più belli dell’avventura all’Inter?

“17 marzo 1985, il derby. Indimenticabile quel periodo, mi spiace solamente non aver vinto perché eravamo una squadra davvero forte. A proposito di ricordi: segnai un gol bellissimo contro i Rangers che mi annullò un arbitro tedesco. Mi sono dovuto fermare perché altrimenti gli avrei dato un calcio in culo. Poi a fine partite venne nello spogliatoio e mi chiese la maglietta. Mi fermò Altobelli, altrimenti quel calcio partiva…”.

Il suo rapporto con gli allenatori?

“Ho avuto come allenatori sia Trapattoni che Ancelotti. Con il Trap è stata un’esperienza bellissima ma anche con Carlo che sento ancora. Purtroppo per lui non è stata un’avventura lunga. Con il PSG mise in campo una formazione per così dire strana, e decidemmo che era il momento di separarci. Ma siamo rimasti amici, è una persona stupenda e sa gestire i calciatori. Non ho mai sentito nessun suo giocatore che ha parlato male di Ancelotti“.

Cosa pensa dell’Inter di oggi?

“Parto dalla finale di Champions League che ho seguito allo stadio, chiaramente facendo il tifo per l’Inter nonostante l’amicizia con Pep Guardiola con cui ho condiviso l’avventura con il Bayern Monaco. Ero convinto che potesse vincere l’Inter, e nel momento in cui è entrato in campo Lukaku ci sono state diverse occasioni per segnare. E’ andata in maniera diversa, purtroppo il calcio è anche questo. L’Inter nella scorsa annata è tornata ad altissimi livelli e il percorso in Champions League lo testimonia. Questo percorso di crescita può continuare ancora adesso”.