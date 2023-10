Inter-Roma, la Curva Nord risponde a Lukaku: “Milano ti aspetta”

Dopo le parole di ieri di Lukaku in merito al trasferimento sfumato del calciatore del belga all’Inter, non si è fatta attendere la risposta della Curva Nord dell’Inter.

La Curva Nord su Lukaku: “Non ci interessa quello che hai da dire”

“Romelu Lukaku … non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce! Se hai le palle (dubito) vieni al Meazza. Milano ti aspetta”. Questa la risposta dei supporter nerazzurri al calciatore della Roma, che proprio il 29 ottobre tornerà a San Siro da avversario.