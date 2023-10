Marcus Thuram si confessa e lo fa a L’Equipe, uno dei più noti giornali francesi, rilasciando una lunga intervista che è una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti dell’Inter. Il figlio di Lilian, approdato a Milano quest’estate, era stato cercato da molte squadre di prima fascia: una su tutte il Psg. “Chi conosce il calcio sa cosa rappresenta l’Inter. Quando indossiamo questa maglia sentiamo di indossare una storia.” dichiara subito il classe ’97, successivamente Marcus sottolinea come la scelta sia stata anche di crescita tattica, ammettendo un retroscena succulento: “Due anni fa mi contattò l’Inter, giocavo come esterno ma mi avevano già individuato come nove in attacco. Pochi di loro avevano questa visione“. Per questo l’attaccante ex Monchengladbach è convinto della scelta maturata qualche mese fa:” non è stata una scelta facile ma sapevo che era una scelta che avrebbe definito la mia carriera. E so che è quella giusta“.

Il rapporto con Lautaro e Inzaghi

Il 26enne francese ha impressionato fin da subito (3 gol e 7assist), adattandosi all’ambiente incandescente di San Siro ma soprattutto creando un’intesa straordinaria con Lautaro Martinez:“Lautaro? Lo considero uno dei migliori attaccanti al mondo. Sentiamo il gioco dell’altro. E’ chirurgico. Sono felice di giocare con lui”. Parole al miele anche nei confronti del proprio tecnico Simone Inzaghi: “Con lui facciamo sempre qualcosa per un motivo chiaro. Tutto viene fatto per una buona ragione”.