L’Inter è interessata a Luis Guilherme, attaccante del Palmeiras. Il giocatore brasiliano, classe 2001, è considerato uno dei più promettenti talenti del calcio sudamericano. Ha esordito in prima squadra nel 2021, e da allora ha collezionato 33 presenze e 10 gol. Il giocatore è un attaccante esterno, ma può giocare anche come seconda punta. È dotato di un’ottima tecnica individuale, di una grande velocità e di un buon fiuto del gol.

Calciomercato Inter, Marotta vuole Guilherme

L’Inter sarebbe disposta a pagare una cifra intorno ai 30 milioni di euro per il cartellino di Guilherme. Il Palmeiras, però, non ha intenzione di cedere il giocatore a meno di 40 milioni di euro. I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante esterno per sostituire Alexis Sanchez, che potrebbe lasciare il club a gennaio. Guilherme sarebbe un’ottima opzione per i nerazzurri, in quanto è un giocatore giovane e di grande talento.