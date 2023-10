Visto il problema attaccante, cosa che si sta facendo sentire in casa nerazzurra, Marko Arnautovic accelera il rientro dopo lo stop previsto di due mesi anche se Inzaghi ha bisogno urgentemente di un vice Thuram.

Inter, Inzaghi aspetta Arnautovic

“Una buona notizia per l’Inter: Arnautovic potrebbe tornare già contro i nerazzurri di Gasperini. Una meno buona: il Milan non ha intenzione di aspettare, come non ne ha avuta due stagioni fa, quando ha vinto lo scudetto in rimonta sui nerazzurri”, Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.