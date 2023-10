Arnautovic accelera il rientro

Marko Arnautovic potrebbe recuperare prima del previsto come rivela La Repubblica. L’attaccante austriaco, il cui rientro era previsto per la fine del mese di novembre, potrebbe essere invece a disposizione i primi del prossimo mese. Una notizia positiva per i nerazzurri, un calciatore con le caratteristiche dell’ex Bologna manca al tecnico Inzaghi, il recupero di Arnautovic permetterebbe all’allenatore di avere alternative di lusso in attacco.